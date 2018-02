Pagamento é confirmado

Também ontem, testemunhas ligadas ao Grupo Bertin confirmaram ao juiz federal Sérgio Moro o pagamento de reformas no sítio de Atibaia (SP). Para a Lava Jato, a fim de ocultar a origem dos recursos empregados no local, o pecuarista José Carlos Bumlai pediu a seu sócio na Usina São Fernando, Reinaldo Bertin, que repasses à propriedade fossem feitos por empresas do grupo ...