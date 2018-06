Política Paes admite que 'está refletindo' sobre disputa ao governo do Rio Paes deu as declarações na saída da sede da Justiça Federal, no centro do Rio, após prestar depoimento para a 7ª Vara Federal Criminal. Ele foi chamado como testemunha de defesa do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB)

O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) admitiu que pensa em disputar o governo do Rio, nesta terça-feira, 19. Apesar de não ter anunciado oficialmente sua pré-candidatura, Paes declarou que "está refletindo" sobre o assunto e que "o prefeito da Universal" está lhe "animando a fazer essa função", em crítica ao atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB). Paes de...