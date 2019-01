Política Padres pró-Bolsonaro posam armados e defendem armamento para legítima defesa Presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo do padre que defende legítima defesa e renega ‘ideologia pacifista’

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou nessa segunda-feira (7), publicações de um padre que apoia o uso de armas. Segundo o religioso, a legítima defesa é um direito e, por isso, os católicos podem fazer uso do armamento. “O que é um homicídio, o que é matar uma pessoa? É tirar a vida do inocente. O pecado do homicídio é isso, mas aqui nós não estamos tirando a vida...