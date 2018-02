Padilha sobre eventual apoio a Huck: se ele aderir a esta tese, por que não?

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, admitiu a possibilidade de o apresentador Luciano Huck ser uma opção de candidatura à Presidência para partidos do centro político.



Como o senhor avalia o nome de Huck como candidato?



É um nome popular, é um homem popular. É um outsider. Vem de fora para o processo político. Ele vai ter que ter uma malha de aliança de sustentação porque hoje não se consegue governar sem a ideia de governo de coalizão.



Um outsider consegue negociar com o Congresso?



Não tem ninguém que vai chegar à Presidência neste momento que poderá ter o Congresso alinhado com ele automaticamente. Isso não existe. Terá que fazer uma aliança de governo de coalizão, como tem agora com o presidente Temer. O presidente fez porque é necessário, Dilma fez, Lula fez.



É possível ele ser um candidato apoiado pelo governo?



Eu não digo que não. O que o presidente coloca é defesa do legado e da continuidade dos programas. Se ele aderir a esta tese, por que não?