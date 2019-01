Política Pacote de Moro propõe ampliar confisco de bens Conjunto de medidas prevê sequestro de propriedades de condenados mesmo sem comprovação da obtenção ilícita

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai defender no Congresso mudanças na legislação para permitir o confisco de bens comprados com recursos ilícitos ou derivados de crime, mesmo que não haja comprovação de que tenham sido obtidos ilegalmente. No pacote que pretende encaminhar em fevereiro aos parlamentares, Moro vai incluir o chamado confisco alargado, q...