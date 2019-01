Política País contribui, diz nota

Em nota conjunta dos ministérios das Relações Exteriores e Justiça, o governo brasileiro destacou que, com a prisão de Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua em seu pais, o Brasil “contribui para que se faça justiça”. O governo brasileiro se congratula com as autoridades bolivianas e italianas e com a Interpol pelo desfecho da operação de prisão e retorno de Ba...