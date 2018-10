Política Paço sanciona lei sobre procuradores

Os projetos de lei que regulamentam as carreiras de auditores fiscais e procuradores do município, aprovados pela Câmara Municipal, foram sancionados ontem pelo prefeito Iris Rezende (MDB). Na prática, as matérias estabelecem prerrogativas e deveres dos servidores e cria planos de carreira e de vencimentos para as duas categorias.No total, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) t...