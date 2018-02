Paço quita R$ 378 milhões de dívida

Apesar da previsão de déficit orçamentário de R$ 127,53 milhões nas contas no ano passado, a Prefeitura de Goiânia conseguiu fechar 2017 com saldo primário positivo de R$ 101,95 milhões e quitar R$ 378 milhões de débitos herdados, segundo dados da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). O resultado orçamentário é a soma de todas as receitas e despesas que não são ope...