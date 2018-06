Política Paço propõe transferir mais áreas ao IPSM Novo projeto de lei de reestruturação que será apreciado por vereadores também prevê escalonar o aumento da alíquota dos servidores para sanar déficit mensal de R$ 35 milhões

A nova proposta de reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (IPSM) deve ser enviada na próxima segunda-feira (25) à Câmara Municipal de Goiânia com duas principais modificações: o escalonamento do aumento da alíquota de contribuição dos servidores e a transferência de mais áreas públicas ao IPSM.Em relação às áreas, o presidente do IPSM, Si...