Paço nega aplicação a decreto que anula multas no IPTU

Conforme adiantado pelo POPULAR, a Prefeitura de Goiânia negou executoriedade, no Diário Oficial do Município, ao decreto legislativo do vereador Eduardo Prado (PV) que suspende multas no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com base em fotos aéreas. Aprovado no início de fevereiro, o documento susta uma Instrução Normativa de 2016, editada pela Secretaria de Finanças.

Segundo Eduardo, o contribuinte teria, agora, o direito a pedir a restituição do valor já pago ou que essa quantia se transformasse em crédito em lançamentos futuros. Ele acrescenta ainda que aqueles que ainda não quitaram seu imposto com multa por construções irregulares, os chamados “puxadinhos”, também podem pedir a revisão.

Já o titular da Sefin, Alessandro Melo, contesta o vereador e diz que a instrução apenas fixava o calendário fiscal de 2016 e, por isso, o decreto não terá validade na prática. “É inexequível, porque não tem como voltar a 2016 e cancelar as datas de vencimento. Todo contribuinte tem o direito de pedir qualquer tipo de revisão, mas o entendimento da Prefeitura é de que esse decreto não tem aplicabilidade nenhuma”, pontuou ele.

Alessandro também afirmou que ficar sem pagar o imposto pode gerar transtornos à população e orientou que o pagamento seja feito dentro do prazo. A primeira parcela vence na próxima terça-feira (20). “Pedir revisão é diferente de não pagar. No caso de ele não fazer o pagamento e a revisão for desfavorável a ele, vai ter que pagar com juros e multas”, alertou. De acordo com a Sefin, aliás, 95% dos recursos são indeferidos, inclusive porque, quando há a fiscalização in loco, o fiscal não só verifica a área edificada, mas também outras variáveis usadas no cálculo do tributo, como os materiais utilizados no imóvel.

Como já havia declarado a procuradora-geral do município, Anna Vitória Caiado, o Paço argumenta ainda que o Executivo não extrapolou seu poder regulamentar e, por isso, um decreto legislativo não serviria para questionar a medida. “Não cabe ao Poder Legislativo sustar atos administrativos ou normativos regularmente editados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes”, prevê o decreto.