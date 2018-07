Política Paço confirma interino na Procuradoria Com saída de Anna Vitória Caiado para campanha do pai, Brenno Kelvys, servidor de carreira, assume pasta na Prefeitura de Goiânia

Com a saída de Anna Vitória Caiado da Procuradoria-Geral do Município (PGM), oficializada ontem no Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Goiânia informou que ela será substituída interinamente pelo atual procurador-geral adjunto da PGM, Brenno Kelvys Souza Marques. De acordo com a assessoria do Paço, ele é servidor de carreira e foi indicado pela própria Anna Vi...