Política Paço avalia determinação sobre presidência do GoiâniaPREV e Imas

Depois de nomear a chefe de gabinete de Silvio Fernandes (DEM), Bianca Garcia, para substituí-lo interinamente no comando do Instituto de Previdência dos Servidores do Município (GoiâniaPREV), o prefeito Iris Rezende (MDB) deve ter uma limitação na hora de escolher o titular definitivo do órgão. Isso porque emenda à Lei Orgânica aprovada pela Câmara Municipal de Goiânia aind...