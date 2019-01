Política Paço aguarda definição de hoje

Após a votação ontem, o procurador-geral do Município, Brenno Kelvys, informou que o Paço espera a manutenção do veto “de caráter estritamente técnico” no Legislativo, e que aguardará a análise no Plenário para avaliar qualquer medida posterior a ser tomada. No veto integral, publicado no último dia 7 de janeiro no Diário Oficial do Município, o prefeito Iris Rezende ...