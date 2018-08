Política Púlpito destinado ao ex-presidente Lula é retirado de estúdio para debate Dos oito candidatos presentes ao evento, sete concordaram em retirar o objeto do local

Após negativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a autorização da participação do ex-presidente Lula (PT) no debate da RedeTV na noite desta sexta-feira (18), o púlpito destinado ao petista no estúdio foi retirado do local. De acordo com a mediadora do debate, a jornalista Amanda Klein, o objeto foi retirado após decisão da maioria dos oito candidatos que es...