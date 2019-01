Política Público já está na Praça dos Três Poderes para posse de Bolsonaro No local, as pessoas poderão acompanhar o primeiro pronunciamento à nação do presidente eleito

Público já está se concentrando em frente ao Palácio no Planalto. Os populares estão na Praça dos Três Poderes. A maioria vestido com camisas verde e amarela e com bandeiras do Brasil. No local, as pessoas poderão acompanhar o primeiro pronunciamento à nação de Jair Bolsonaro, após receber a faixa presidencial. A cerimônia está marcada para o início da tar...