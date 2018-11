Política Outros ministros terão carta branca

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que a “carta branca” concedida ao juiz Sérgio Moro no comando do futuro Ministério da Justiça e Segurança Pública não será uma exclusividade do magistrado. Em entrevista à Rede Vida de Televisão, transmitida na noite de quinta-feira (1), Bolsonaro disse que todos os outros ministros terão liberdade para montar suas equ...