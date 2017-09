Ouça os áudios de Joesley Batista e Ricardo Saud que podem anular as delações da JBS

O site da revista Veja publicou áudios das conversas que os delatores da JBS Joesley Batista e Ricardo Saud entregaram na última quinta-feira (31), para a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Nos áudios, é possível ouvir quando os delatores, possivelmente sem perceber que estão se gravando, falam sobre como se aproximar do procurador-geral Rodrigo Janot através do ex-procurador Marcelo Miller e também sobre a exigência deles não serem presos depois do fechamento dos acordos de delação.

Uma das conversas, provavelmente no dia 17 de março, Batista e Saud falam que Fernanda, possivelmente a advogada Fernanda Tórtima, “surtou” com os rumos da delação e sobre qual autoridade eles poderiam falar no depoimento, já que poderiam assim "entregar" ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ouça abaixo os áudios: