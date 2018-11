Política Osmar Terra será ministro da Cidadania e Ação Social de Bolsonaro Pasta será criada pelo novo governo

Atualizada às 16h52 de 28/11/2018 O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) foi confirmado hoje (28) pela assessoria do governo de transição para ocupar a pasta da Cidadania. O ministério será responsável por programas como o Bolsa Família e vai fundir as atribuições dos ministérios do Esporte, da Cultura, além da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas...