Política Osmar Terra se reúne com equipe de transição e diz querer técnicos Deputado federal foi anunciado ontem como futuro ministro da Cidadania

Anunciado como futuro ministro da Cidadania, o deputado federal Osmar Terra (MDB) esteve na manhã desta quinta-feira, 29, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para participar de reuniões com a equipe de transição do governo. A nova Pasta vai agregar as estruturas do Desenvolvimento Social, Cultura e Esportes. Na saída, Terra, que foi ministro de Desenvolvim...