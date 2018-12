Política Osmar Terra anuncia aliado de Alckmin como secretário de Assistência Social Floriano Pesaro é deputado federal pelo PSDB e não conseguiu se reeleger este ano

O futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB-RS), anunciou no Twitter Floriano Pesaro como Secretário Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania. Pesaro é deputado federal pelo PSDB de São Paulo e não conseguiu se reeleger este ano. No partido, ele é visto como aliado do ex-presidenciável Geraldo Alckmin, de quem foi secretário de Desenvolvimento Social...