Política Organizadora do grupo contra Bolsonaro nas redes sociais é agredida no Rio Dois homens a esperaram na porta de casa, lhe deram um soco no rosto, uma coronhada na cabeça e fugiram

Uma das administradoras do grupo de Facebook Mulheres Unidas Contra Bolsonaro foi violentamente agredida na noite dessa segunda-feira (24) quando chegava em casa, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, por dois homens ainda não identificados. O grupo, que já reúne cerca de 3 milhões de usuárias, foi hackeado e derrubado diversas vezes por homens que se identificaram c...