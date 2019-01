Política Orçamento prevê déficit de R$ 6 bilhões Relatório da Lei Orçamentária Anual (LOA) será apresentado nesta quinta-feira (24); prioridade de pagamentos é para transporte escolar

O relatório da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Estado será apresentado nesta quinta-feira (24) na Assembleia Legislativa com previsão de déficit de R$ 6 bilhões. O projeto original da LOA previa receita líquida de R$ 26,1 bilhões e despesas no mesmo valor para este ano. O texto foi finalizado hoje por técnicos da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e da Assembleia e objeto d...