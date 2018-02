Orçamento impositivo volta a dividir aliados

Os vetos do governador Marconi Perillo (PSDB) às emendas individuais dos deputados estaduais praticamente dominaram a primeira sessão ordinária do ano na Assembleia Legislativa de Goiás, ocorrida ontem. Em discurso, muitos parlamentares afirmaram que a não sanção deve incitar a aprovação, neste ano, de um orçamento impositivo, para que o pagamento das emendas pelo go...