Política Oposição recebe vaias ao falar de legado tucano O deputado estadual Talles Barreto (PSDB) saiu em defesa dos governos do chamado tempo novo em discurso durante cerimônia de posse no novo governador

Em discurso como representante da oposição ao governo de Ronaldo Caiado (DEM), o deputado estadual Talles Barreto (PSDB) saiu em defesa dos governos do chamado tempo novo em discurso no plenário Getulino Artiaga, da Assembleia Legislativa de Goiás, ontem, durante cerimônia de posse no novo governador. Ao longo de sua fala, ele foi interrompido várias vezes por vaia...