Oposição enxerga estímulo de Temer por parlamentarismo

Partidos da oposição divulgaram nesta segunda-feira (20) uma nota conjunta na qual apontam estímulo da gestão Michel Temer a uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) que pode abrir uma brecha para a adoção do parlamentarismo no País sem a necessidade de uma consulta popular. Segundo PT, PSB, PDT e PCdoB, a manobra é um “golpe” que tem como objetivo impedir que o president...