Política Operação Toth vê 'sinais de enriquecimento ilícito' de ex-presidente do TJ do Tocantins Desembargador Ronaldo Eurípedes foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal na quarta-feira, 15, no âmbito do inquérito que apura um esquema de venda de sentenças na Justiça do Estado

A Operação Toth, investigação sobre suposto esquema de venda de sentenças judiciais no Tocantins, aponta "sinais de enriquecimento ilícito" do desembargador Ronaldo Eurípides, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado. O magistrado foi alvo de buscas da Polícia Federal na quarta-feira, 15, por ordem do ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Eurípides é inve...