Política Operação da PF prende ex-secretário de Alckmin

A Polícia Federal prendeu ontem, em São Paulo, 14 pessoas suspeitas de envolvimento em esquema que teria desviado ao menos R$ 131,9 milhões da construção do trecho norte do Rodoanel. Entre os detidos está Laurence Casagrande Lourenço, ex-secretário de Logística e Transportes do governo Geraldo Alckmin (PSDB), além de diretores, gerentes e fiscais da Dersa, estatal paulist...