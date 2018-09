Política Operação contra fraude prende prefeito de Caldas Investigação deflagrada ontem pelo MP-GO realizou nove prisões e cumpriu 32 mandados de busca e apreensão por suspeitas de irregularidades em processos licitatórios

O prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal (PP), e outras oito pessoas foram presas ontem durante a deflagração da Operação Negociata, que investiga suposto esquema de fraudes em licitação, pagamentos de propina e lavagem de dinheiro na prefeitura do município a 167 km de Goiânia. Além do chefe do Executivo municipal, também estariam envolvidos no esquema e tiveram ma...