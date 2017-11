Operação combate sonegação em Goiânia

Começou nesta quarta-feira (22) a primeira grande operação fiscal de combate à sonegação da história da Secretaria de Finanças de Goiânia. A ação, realizada por auditores fiscais do município, em parceria com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), que faz parte do programa Fisco em Ação, apreendeu documentos em uma grande academia d...