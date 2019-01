Política Onyx usou amigo para receber verba Notas da empresa de conhecido de longa data do ministro foram usadas para os recebimentos na Casa por nove anos

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), usou 80 notas fiscais de uma empresa de consultoria pertencente a um amigo de longa data para receber RS 317 mil em verbas de gabinete da Câmara dos Deputados entre 2009 e 2018. As informações foram reveladas pelo jornal Zero Hora e mostram que, entre as 80 notas, 29 foram emitidas em sequência, o que indica que Lore...