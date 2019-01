Política Onyx nomeia delegado que apontou 'criminalidade no governo do PT' A Diretoria de Ensino e Estatística da Secretaria Nacional de Segurança Pública, recém criada, terá a missão de 'pensar e repensar' a formação e o treinamento das polícias

O delegado federal aposentado Jorge Barbosa Pontes foi nomeado pelo ministro-chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni para o cargo de diretor de Ensino e Estatística da Secretaria Nacional de Segurança Pública, braço do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O delegado Pontes apontou, em 2016, o que classificou de 'criminalidade institucionalizada no governo do PT'...