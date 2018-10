Política Onyx Lorenzoni: 'Temos de separar Previdência da assistência social, isso é unanimidade' Para o deputado federal e futuro ministro Chefe da Casa Civil, a reforma da Previdência ainda terá de durar um prazo longo e, portanto, maior do que a PEC sobre o tema que tramita no Congresso atualmente

A futura reforma da Previdência irá separar as despesas com benefícios previdenciários e com assistência social. Além disso, terá de durar um prazo longo e, portanto, maior do que a PEC da Previdência que tramita no Congresso. A previsão é do deputado federal e futuro ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS). Ele deu entrevistas às rádios CBN e...