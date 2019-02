Política Onyx Lorenzoni levará mensagem de Bolsonaro à sessão de abertura do ano legislativo Ministro levará pessoalmente ao Congresso a mensagem presidencial com os planos para o Executivo em 2019

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, levará pessoalmente ao Congresso a mensagem presidencial com os planos para o Executivo em 2019. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da pasta. A leitura do texto não deverá ser feita por Lorenzoni, e sim por algum representante do Legislativo. A cerimônia de abertura do ano legislativo ocorre às 1...