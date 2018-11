Política Onyx Lorenzoni diz que reclamação da bancada do PSL é 'episódio superado' Membros do partido reclamaram da falta de interlocução com o Congresso Nacional

O ministro extraordinário de transição Onyx Lorenzoni (DEM), que foi criticado por membros do partido do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) pela falta de interlocução com o Congresso Nacional, disse que a relação do futuro governo com os congressistas será de parceria e que a insatisfação da bancada é um "episódio superado". "Nós temos uma superdemanda, mas acho qu...