Política Onyx e Santos Cruz ficam à frente de negociações Planalto começou a mobilizar ministros e parlamentares para estancar crise envolvendo Flávio Bolsonaro e garantir aprovação da reforma da Previdência

O Planalto se prepara para o seu “batismo de fogo” na sua relação com o Congresso Nacional. Com o início da nova legislatura em fevereiro, o núcleo político começou a mobilizar ministros e parlamentares aliados para garantir a aprovação, ainda neste primeiro semestre, da reforma da Previdência que está sendo elaborada pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes....