Política Onyx diz que Ministério do Trabalho será extinto e atribuições dividias em 3 pastas Governo terá 20 ministérios "funcionais" e o BC e a AGU perderão status de ministério

O ministro extraordinário de transição Onyx Lorenzoni (DEM-RS) voltou a dizer que o Ministério do Trabalho vai deixar de existir e as atribuições da pasta serão dividias entre o Ministérios da Justiça e Segurança Pública, o da Economia e o da Cidadania. O futuro chefe da Casa Civil também afirmou que o desenho do futuro governo contará com 20 ministérios "funcionais" e que ...