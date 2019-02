Política Onyx diz que Alcolumbre é aliado de primeira ordem do governo Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado no sábado (2) com 42 votos dos 81 senadores e comandará a Casa pelos próximos 2 anos

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), é 1 aliado de 1ª ordem do governo de Jair Bolsonaro. Para Onyx, a eleição do demista facilita a relação com o Congresso Nacional. Em entrevista à CBN nesta 3ª feira (5.fev.2019), Onyx afirmou que “para que o Brasil continuasse avançando era necess...