Política Onyx afirma que proposta de Reforma da Previdência está cada vez "mais madura" Sem indicar prazos, ele disse que as equipes que estudam o assunto estão afinadas

O ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, que assumirá a chefia da Casa Civil no próximo governo, afirmou hoje (27) que, "no momento certo", a proposta de reforma da Previdência será apresentada. Sem indicar prazos, ele disse que as equipes que estudam o assunto estão afinadas. "Isso está cada vez mais maduro, os grupos estão muito afinad...