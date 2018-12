Política ONG de ministra que chefiará Funai foi denunciada por discriminação contra índios Indicação de pastora e advogada Damares Alves para novo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos causou indignação no órgão

A decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro de colocar a Fundação Nacional do Índio (Funai) no novo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, pasta que será comandada pela pastora e advogada Damares Alves, causou indignação entre servidores da Funai ouvidos pela reportagem. Damares é vista no órgão como uma defensora da atuação religiosa e missionária em aldeias i...