Política Onda de direita se espalha Conservadores elegeram 18 governadores, com 13 aliados do presidente eleito; PSL vence em três Estados

A onda de direita que elegeu Jair Bolsonaro (PSL) presidente se espalhou pelos governos estaduais. Ao todo, 14 dos novos governadores eleitos se elegeram com discurso marcadamente vinculado ao espectro. Os partidos da direita e do centro fizeram ao todo 18 executivos estaduais. A fragmentação partidária presente no Congresso se estendeu aos executivos estaduais: ao todo,...