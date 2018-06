Política Ofensiva da defesa de Lula faz STF avaliar candidatura Recurso apresentado ao Supremo busca evitar que o tema seja discutido no plenário da Corte

A ofensiva da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Supremo Tribunal Federal pode antecipar a discussão jurídica sobre se o petista está habilitado a concorrer à Presidência da República, em função de sua condenação e consequente enquadramento na Lei da Ficha Limpa. Em recurso apresentado ao STF na quinta, 28, a defesa do petista - preso e con...