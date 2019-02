Política Odebrecht pagou R$ 630 mi a políticos

Delações e documentos reunidos no Brasil e na Venezuela indicam que a construtora brasileira Odebrecht pagou mais de R$ 630 milhões (US$ 173 milhões) em propinas e financiamentos ilegais de campanhas venezuelanas em oito anos, destaca o jornal O Estado de S. Paulo. Os valores são quase o dobro do mencionado no acordo entre a Odebrecht e o Departamento de Justiça dos ...