“Odebrecht fez doações legais”

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, negou que tenha recebido doações ilegais da construtora Odebrecht, conforme denúncias que geraram investigações que envolvem também seu pai, Cesar Maia, um dos possíveis candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro no ano que vem.Rodrigo Maia disse que recebeu apenas “doações oficiais” da construtora. “Foi doação o...