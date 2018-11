Política Obviamente não é o momento para reajuste no Judiciário, diz Bolsonaro Senado pode votar aumento do salário dos ministros do STF nesta quarta

Ao sair de um café da manhã no Comando da Aeronáutica, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que "obviamente não é o momento" de se aprovar no Congresso um aumento do salário dos servidores do Judiciário, já que o País enfrenta um grande déficit orçamentário. "Vejo com preocupação essa iniciativa", disse o presidente eleito ao ser perguntado sobre a possibilidade de o r...