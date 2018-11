Política OAS e Odebrecht distribuíram pelo menos R$ 68 mi em propinas A Procuradoria da República aponta que, ’em troca de vantagens indevidas’, inclusive para o PT, os procedimentos de contratação da empresa gerenciadora da obra de construção da sede da Petrobrás na Bahia foram fraudados

A Operação Lava Jato afirma que as empreiteiras OAS e a Odebrecht distribuíram propina de pelo menos R$ 68.295.866,00 no esquema de corrupção ligado à construção da Torre Pituba, a sede da Petrobrás na Bahia. O Ministério Público Federal aponta que os ‘valores históricos’ representam quase 10% do valor da obra. A constr...