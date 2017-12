OAB repudia discurso do presidente da Alego que 'bandido bom é bandido morto'

A Comissão de Direitos Humanos da OAB-GO (CDH), emitiu uma nota na última quinta-feira (14), em que repudia as afirmações do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado José Vitti (PSDB), que parabenizou uma ação da Polícia Militar do Estado e defendeu que bandidos sejam mortos pelas corporações.

"Fiquei extremamente feliz pela ação rápida, pois eu estava com minha filha num dos carros que foram atingidos, mas fiquei muito triste porque não vi o policial sentando o dedo... Hoje eu vi a ficha corrida e é um 'caboco' que não dá jeito. Isso a gente tem de extirpar logo da sociedade porque não vai pra frente. O policial poderia ter sentado o dedo nesse bandido e despachado ele para outro mundo. Porque nessa fuga ele podia ter matado a mulher da moto e ter machucado outras pessoas. A cada bandido que vocês despacharem para outro lugar terão ainda mais os meus sentimentos de agradecimento e enaltecimento", disse o parlamentar, que continuou: "Estamos vendo aumento grande da criminalidade, mas infelizmente talvez isso ocorre porque alguns ainda não entenderam que bandido bom é bandido morto. Enquanto não tivermos cadeia e lei penal que obriguem bandidos a cumprirem pena, teremos pessoas do bem sendo mortas pelos bandidos. Meus sinceros agradecimentos, mas eu gostaria de estar aqui dizendo que esse sem-vergonha tinha sido encaminhado para outro plano".

Em nota, a CDH diz que "reconhece e respeita o direito à liberdade de expressão do pensamento. No entanto, chama a atenção para o comedimento que os líderes políticos devem ter em determinadas situações".

No caso do tucano, a comissão da OAB-GO entende que as afirmações do deputado são graves. "Representam, no mínimo, uma incitação à violência (art. 286, CP), e o desconhecimento aos mais básicos princípios internacionais e constitucionais de direitos humanos, como também às próprias premissas que permeiam uma das principais Comissões da Casa Legislativa que preside, qual seja, a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa.

Para a CDH, não se pode consentir com a retórica do “bandido bom é bandido morto”. "Ela ultrapassa a ideia de legítima defesa previsto no nosso Código Penal (arts. 23, II e 25, CP) que eventualmente venha ocorrer com um policial ou um cidadão qualquer, para firmar a possibilidade de uma ação de abuso estatal, pois, no cenário jurídico brasileiro não se admite a pena de morte, exceto em caso de guerra externa no contexto do crime militar (art. 5º, XLVII, “a”, CF)".

A comissão afirma que "lugar do delinquente é no banco dos réus, para que responda, sim, pelo que fez, dentro dos limites punitivos constitucionais e legais do ordenamento jurídico penal. Eis a fórmula básica e simples do Estado Democrático de Direito".

A CDH lembra que a "luta de séculos, promovida pela humanidade, em busca da consagração dos direitos humanos, conferindo traços de segurança jurídica mínima a cada indivíduo, contra os antigos e contínuos abusos do Estado, precisa ser mantida a qualquer custo".

Por fim, a nota diz que "é fundamental que as autoridades dos Poderes da República, dentre elas o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás adote ao menos uma postura equilibrada, propugnando e valorizando políticas para o combate à criminalidade, sem deixar de preservar os direitos humanos, que é o mínimo que todos devemos fazer para garantir a continuidade do Estado Democrático de Direito, onde se encontra a base sólida da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), que nos protege dos abusos estatais".