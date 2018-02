OAB pode entrar com Adin contra restrição à deflatores no IPTU

Os autores da lei que universaliza a aplicação de deflatores no cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), vereadores Lucas Kitão (PSL), Elias Vaz (PSB) e Alysson Lima (PRB), foram ontem à Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO) pedir que a entidade entre com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra a Lei nº 9.704, que reajustou o...