Política OAB-GO refuta Asmego e reitera oposição à licença-prêmio para magistrados Declaração surge um dia depois de a Associação dos Magistrados publicar comunicado que dizia que a entidade dos advogados teria reconhecido “a legitimidade dos pleitos da magistratura"

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) divulgou nota nesta quinta-feira (23) reafirmando seu posicionamento contrário ao pacote de medidas proposto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), que inclui a concessão de licença-prêmio a magistrados no Estado. A declaração surge um dia depois de a subseção de Uruaçu manifestar seu apoio às dem...