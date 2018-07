Política OAB-GO deve realizar marcha e alertar deputados contra projeto que cria licença-prêmio para juízes Entidade diz que benefício vai contra anseios da população, que deseja uma ‘Justiça mais célere e mais barata, não o contrário’. Magistrados, por sua vez, querem simetria com MP, que conta com benefício há 20 anos

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), Lúcio Flávio de Paiva, reforçou, na tarde desta terça-feira (24), posição contrária da entidade ao projeto de lei que concede aos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-GO) licença-prêmio de três meses a cada cinco anos trabalhados, que podem ser convertidos em pagamento em dinheiro. Em ato si...