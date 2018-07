Política OAB-GO declara posição contrária à concessão de licença-prêmio para juízes a cada 5 anos Magistrados querem simetria com Ministério Público, que tem essa vantagem há 20 anos, mas ainda devem aguardar cálculo do impacto financeiro; custo mensal pode chegar a R$ 18 milhões

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) se manifestou contrária ao projeto que concede aos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-GO) três meses de férias a cada cinco anos trabalhados, que podem ser convertidos em pagamento em dinheiro. O custo mensal dessa medida pode chegar a R$ 18 milhões e anual de R$ 219 milhões com o pagamento das licenças. Em matéri...